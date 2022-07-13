В России стали резко популярны беспроводные наушники

«Ъ»: спрос на беспроводные наушники вырос на 10-15 процентов в России

Беспроводные гарнитуры стали резко востребованы на российском рынке в первом полугодии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Опрошенные журналистами издания ретейлеры рассказали, что спрос на беспроводные наушники вырос. По информации «М.Видео-Эльдорадо», за первые шесть месяцев продажи устройств увеличились на 10 процентов, до 5,7 миллионов единиц, но упали на 5 процентов в деньгах. 60 процентов от проданных гарнитур занимают TWS-устройства. По данным МТС, продажи наушников во втором квартале выросли в штучном выражении на 15 процентов — на сумму 6,4 миллиарда рублей.

В «М.Видео-Эльдорадо» также отметили, что средняя стоимость наушников снизилась на 30 процентов до 3,5 тысяч рублей. По словам близкому к одному из ретейлеров источника спрос «заметно смещается в сторону недорогих устройств, в том числе и неизвестных ранее брендов».

Коммерческий директор департамента развития собственных торговых марок «Ф-Плюс Мобайл» (входит в «Марвел Дистрибуцию») Андрей Никитин заявил, что потребители стали чаще обращать внимание на низкий ценовой сегмент из-за падения доходов населения. Так, один из источников рассказал, что продажи оригинальных AirPods в штуках во втором квартале упали вдвое — с 240 тысяч до 130 тысяч экземпляров.

В конце 2021 года Роскачество обновило рейтинг беспроводных наушников. Лидером рейтинга назвали AirPods 3, в топ также вошли B&O Beoplay EQ, Honor Earbuds 2 Lite, Sony WF-C500 и JBL Tune 130NC TWS.