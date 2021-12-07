Названы лучшие беспроводные наушники

Роскачество обновило рейтинг беспроводных наушников. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты организации проанализировали новые беспроводные гарнитуры второй половины 2021 года и выбрали лучшие модели. Лидером рейтинга назвали AirPods 3, которые Apple представила в октябре. Авторы отметили, что новый девайс получил дизайн AirPods Pro, однако вышел без функции активного шумоподавления. «При цене 16 500 рублей они на 2000 рублей дешевле модели Pro, но на 3500 рублей дороже AirPods первого поколения», — говорится в отчете.

Кроме AirPods 3 в топ новых наушников попали B&O Beoplay EQ, Honor Earbuds 2 Lite, Sony WF-C500 и JBL Tune 130NC TWS. Так, B&O Beoplay EQ отметили за качественное исполнение функции шумоподавления, Honor Earbuds 2 Lite — за длительное время автономной работы. «Большинство пользователей отдает предпочтение вставным моделям наушников. Ими пользуется более трети респондентов», — отметила начальник отдела международных исследований Роскачества Марина Боровкова.

Так или иначе, лидером топа беспроводных наушников за все время остались AirPods Pro. На второй и третьей позициях рейтинга оказались Sony WH-1000XM3 и AirPods 3 соответственно.

Также специалисты назвали лучшие беспроводные наушники стоимостью до 10 тысяч рублей. В первую тройку рейтинга попали Honor Earbuds 2 Lite, Sony WF-C500 и JBL Tune 130NC TWS.

В июле эксперты Роскачества обновили рейтинг беспроводных гарнитур. Первое место заняли AirPods Pro, на второй и третьей позициях разместились накладные наушники Sony WH-1000XM3 и Sony WH-1000XM4 соответственно.