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Диетолог назвала суточную норму потребления меда

Диетолог Гинзбург посоветовал употреблять не более трех чайных ложек меда в сутки

Фото: Arwin Neil Baichoo / Unsplash

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал суточную норму потребления меда. Его слова приводит ТАСС.

Специалист отметил, что молодые люди могут употреблять не более двух-трех чайных ложек меда ежедневно, а людям, страдающим от определенных заболевания, можно съедать не более одной ложки в день. По его словам, тем, у кого имеются ожирение, диабет, атеросклероз или гипертония, данный продует есть с осторожностью.

Диетолог также предупредил, что человек может столкнуться с аллергией на мед в любом возрасте. Он добавил, что продукт содержит кислоты, продукты, которые раздражают желудок, в связи с чем чрезмерное употребление меда может спровоцировать развитие гастрита и даже язвы.

Ранее пчеловод, владелец и генеральный директор корпорации «Абхазский мед» Даури Тугуш сообщил, что при добавлении в кипяток мед теряет свои полезные свойства, а также вырабатывает яд. Он подчеркнул, что мед следует запивать теплым напитком, отметив, что температура воды не должна превышать 40 градусов по Цельсию. «Мед вырабатывает в кипятке вещество диоксометил, а это яд», — пояснил эксперт.

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Марина Совина
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