Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Пчеловод предупредил об опасности добавления меда в кипяток

Пчеловод Тугуш: мед нужно разбавлять с водой температуры не более 40 градусов

Фото: Arwin Neil Baichoo / Unsplash

При добавлении в кипяток мед теряет свои полезные свойства, а также вырабатывает яд. Об этом в разговоре с Ura.ru предупредил россиян пчеловод, владелец и генеральный директор корпорации «Абхазский мед» Даури Тугуш.

Он подчеркнул, что мед следует запивать теплым напитком, отметив, что температура воды не должна превышать 40 градусов по Цельсию. «Мед вырабатывает в кипятке вещество диоксометил, а это яд», — пояснил эксперт.

Диетолог Алексей Калинчев также подтвердил, что мед теряет полезные элементы при добавлении в кипяток. Кроме того, по его словам, мед может содержать в себе вредные вещества. В частности, в него могут попасть пестициды, если ими обрабатывали растения, где пчелы собирали нектар. Также мед может быть источником солей тяжелых металлов, если ульи находились около автомобильных дорог или рядом с теплоэлектростанциями.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что мед способен навредить людям с лишним весом и диабетом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Постпред России обвинил СМИ в искажении своих слов о миссии МАГАТЭ
В КНДР раскритиковали заявление генсека ООН о ядерном разоружении
Пчеловод предупредил об опасности добавления меда в кипяток
В Запорожской области рассказали о состоянии АЭС
Дымовую гранату нового поколения представят на «Армии-2022»
Опубликована история первого московского кабака
Косторная рассказала о расставании с Тутберидзе
Австралийский аэропорт эвакуировали из-за стрельбы
Стало известно о способе сохранить отпуск в случае заболевания COVID-19
Постпред России рассказал о предложении остановить работу Запорожской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.