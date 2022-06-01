Диетолог рассказала об опасных свойствах меда для некоторых людей

Диетолог Соломатина: мед способен навредить людям с лишним весом и диабетом

Диетолог Елена Соломатина рассказала об опасных для некоторых людей свойствах меда. О том, что при определенных заболеваниях мед есть нельзя, она сообщила в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач отметила, что мед может казаться полезным, так как в нем есть микро- и макроэлементы, аминокислоты и ферменты. Однако во многом он все же схож с сахаром. У него высокий гликемический индекс, поэтому он способен навредить людям с лишним весом и диабетом.

По словам диетолога, при некоторых условиях мед становится опасным даже для здорового человека. Например, в нагретом состоянии в нем появляются канцерогены. «В меде при нагревании появляются канцерогены, поэтому его нельзя даже класть в горячий чай. От него никаких ферментов не остается, он теряет свою пользу и не просто становится сахаром, но и проявляет канцерогенные токсические свойства», — пояснила эксперт.

Диетолог также рассказала, что пить чай с медом перед выходом на мороз — плохая идея, так как повышается риск простудиться.

Люди, не имеющие проблем со здоровьем, могут без вреда для себя ежедневно есть немного меда. «Здоровый человек может съесть пару чайных ложек меда в день, рассасывая с чаем или добавляя в творог и йогурты», — резюмировала диетолог Соломатина.

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