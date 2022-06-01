Диетолог перечислил полезные свойства репы

Диетолог Алиев: репа укрепляет иммунитет и нормализует работу ЖКТ

Независимый диетолог Руслан Алиев перечислил полезные свойства репы, которые благотворно влияют на здоровье и организм в целом. В своем Telegram-канале он отметил, что этот продукт содержит большое количество витаминов и микроэлементов, укрепляет иммунитет, нормализует работу ЖКТ и снижает риск развития рака.

«С приходом картофеля на наши земли репа все больше и больше уходила из рациона. Сегодня этот овощ вызывает удивление. Кто-то не умеет готовить репу, а кто-то ни разу ее не пробовал. Мне как диетологу на это смотреть очень тяжело, ведь в репе содержится невероятное количество витаминов (A, C, E, PP и группы В) и минералов (кальций, марганец, магний, фосфор, железо, натрий, йод)», — объяснил Алиев.

По словам эксперта, лучше всего употреблять в пищу сырую репу, но и после приготовления в ней остается множество полезных веществ. Диетолог утверждает, что этот продукт помогает укрепить иммунитет, облегчает суставные боли, нормализует работу ЖКТ и является профилактикой рака.

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