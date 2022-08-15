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IKEA остановит онлайн-распродажу в России

IKEA 15 августа остановит онлайн-распродажу товаров в России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Шведская компания IKEA остановит онлайн-распродажу товаров в России. 15 августа с 20:00 по московскому времени покупатели и корпоративные клиенты не смогут оформить свой заказ. Об этом говорится на сайте торговой сети.

«Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров», — сообщается на сайте торговой сети.

В августе компания расширила перечень городов для доставки товаров. Жители городов, в которых нет IKEA, могут получить свой товар с доставкой. В частности, Волгоград, Воронеж, Пенза, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

10 августа сообщалось, что IKEA возобновит работу своей фабрики мебели в Тихвине (Ленинградская область) с 1 сентября. Это нужно для подготовки бизнеса к продаже российской компании. Однако, около 50 процентов персонала уволились, им выплатили до восьми окладов.

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Юлия Мискевич
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