Россиянин убил соседа из-за громкой музыки

СУ СК по Сахалину: в Углегорске мужчина убил соседа из-за громкой музыки

На Сахалине ранее судимый местный житель убил соседа из-за громкой музыки в его квартире. Об этом пишет ASTV.ru со ссылкой на Следственное управление СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Углегорске в воскресенье, 14 августа. По предварительным данным, подозреваемый находился дома, его раздражала громкая музыка, звучавшая из квартиры соседа. Мужчина отправился к нему и начал выяснять отношения. Конфликт продолжился на улице, где подозреваемый достал нож и ударил им соседа. От полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Документы переданы в суд для решения об избрании меры пресечения.

Ранее в Иркутске местный житель убил соседа хоккейной клюшкой в ходе ссоры на детской площадке. Двое мужчин поссорились во дворе жилого дома. После словесной перепалки один из них, 31-летний Антон, сбегал домой за хоккейной клюшкой. Найдя оппонента, мужчина ударил его несколько раз по голове и шее. Полученные травмы оказались смертельными.