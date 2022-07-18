Россиянин убил соседа хоккейной клюшкой на детской площадке

Житель Иркутска убил соседа хоккейной клюшкой на детской площадке

В Иркутске местный житель убил соседа хоккейной клюшкой в ходе ссоры на детской площадке. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По предварительным данным, двое мужчин поссорились во дворе жилого дома. После словесной перепалки один из них, 31-летний Антон, сбегал домой за хоккейной клюшкой. Найдя оппонента, мужчина ударил его несколько раз по голове и шее. Полученные травмы оказались смертельными. Преступник уже задержан и дает показания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге местный житель пришел на детскую площадку, где поссорился с компанией из пяти приезжих и получил две пули в плечо. Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как группа мужчин избивает петербуржца возле подъезда.