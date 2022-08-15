Туристка побывала в Белоруссии и назвала выгодную для россиян хитрость с оплатой

Читательница «Тонкостей туризма заявила, что в Белоруссии выгоднее платить картой VISA

Российская туристка побывала на отдыхе в Белоруссии и раскрыла, что россиянам выгоднее расплачиваться в республике виртуальной картой VISA, а не наличными. Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница призналась, что передумала лететь на море и решила отправиться с друзьями в Белоруссию. До республики туристы добрались на машине, а остановились в столичной гостинице, которая находилась в здании бывшего монастыря бернардинцев. По словам девушки, в Минске ее удивила чистота города, а также развитая система общественного транспорта.

«За неделю ни разу не видела переполненных троллейбусов, столпотворения случаются только в метро. Проездные билеты бумажные, в метро жетоны, очень необычно», — назвала удивившую ее вещь в Минске читательница портала.

Отдельно россиянка восхитилась красотой соседних городов (Несвижа, Мира и Заславля), куда выбиралась в однодневные поездки. Кроме того, ей понравилось разнообразие блюд местной кухни: так, помимо вариаций приготовления картошки она отметила десятки видов колбас, мясных рулетов, хлеба, сыры, соленья и настойки на травах и меде.

«Карты "Мир" тут не работают, можно только снимать наличные в банкомате, а это не очень выгодно. Но лучше всего оформить себе виртуальную карту VISA местного банка, мы оформили "Приор"», — поделилась секретом туристка, добавив при этом, что карта действительна четыре года и подойдет для дальнейшего пользования «там, где наши карты уже не работают».

Ранее в августе сообщалось, что россияне заинтересовались турами выходного дня и шоппинг-поездками в Белоруссию на фоне ухода зарубежных брендов из России. Специалисты также заметили, что аудитория направления постепенно молодеет — средний возраст платежеспособных туристов составляет 25-45 лет.