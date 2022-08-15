Кудрявцева нецензурно ответила публикующим фейки журналистам

Телеведущая Лера Кудрявцева обвинила СМИ в придумывании новостей о ее жизни

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева обвинила СМИ в придумывании новостей о ее жизни и раскритиковала таких журналистов. В посте, опубликованном в своем Telegram-канале, знаменитость также нецензурно ответила представителям прессы, публикующим фейки о ней.

Ведущая заявила, что журналистика пребывает в плачевном состоянии. «Придумывают новости из ничего. Выставил песню — сочинили статью. Написала пост — придумали еще одну. Встретилась с подругой — "встретилась с адвокатом". Ключевые слова "придумали" и "сочинили"», — посетовала Кудрявцева.

Звезда также добавила, что издания, публикующие подобные новости, при этом добавляют к заметкам ее неудачные фотографии. «Если что-то произойдет — я сообщу, а пока идите *** [куда подальше]!», — заключила она.

Перед этим ряд СМИ сообщил о якобы циркулирующих в соцсетях слухах о вероятном разводе телеведущей и ее мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Помимо того, в изданиях появились заметки, посвященные встрече Кудрявцевой с ее подругой, юристом Екатериной Гордон. В них утверждалось, что телеведущая «встретилась с адвокатом» на фоне слухов о разладе в семье.

Ранее Кудрявцева также рассказала о проблемах со здоровьем. Она призналась, что после перенесенного недавно коронавируса пребывает в плохом эмоциональном состоянии.

О том, что телеведущая повторно заразилась COVID-19, стало известно в июле. Кудрявцева тогда пожаловалась на высокую температуру.