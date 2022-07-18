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Кудрявцева пожаловалась на болезнь

Кудрявцева показала положительный тест на коронавирус и градусник с высокой температурой
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева повторно заразилась коронавирусом. О болезни и вызванной ею высокой температуре она сообщила в сторис своего Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ведущая разместила в соцсети фото градусника, показывающего температуру выше 37,5 градуса. Помимо этого, она опубликовала снимок положительного теста на COVID-19. «Прилетела на отдых», — пожаловалась Кудрявцева, добавив к тексту грустное эмодзи. Другие подробности о своем самочувствии она не раскрыла.

Кудрявцева переболела COVID-19 в январе 2021 года. Спустя полгода она пожаловалась на последствия недуга. «Последствия ковида не проходят сами собой, и просто отлежаться не получилось», — посетовала тогда она.

По словам телезвезды, из-за перенесенного коронавируса она страдала от мигрени, апатии и панических атак. Помимо этого, из-за COVID-19 у нее ухудшилась память.

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Маргарита Щигарева
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