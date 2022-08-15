Психолог назвала способ преодолеть страх перед врачами

Психолог Талакова: недоверие к докторам появляется из-за неудачного опыта лечения близких

Скептическое отношение к врачам появляется из-за неудачного опыта лечения близких, уверена семейный психолог, кандидат психологических наук Екатерина Талакова. О том, как преодолеть страх перед людьми в белых халатах, она рассказала в интервью для «Доктор Питер».

По словам Талаковой, одна из причин настороженного отношения к медикам — травматичный опыт из детства. «Когда врач оказался недобрым, невнимательным, грубым, пришлось пережить болезненную манипуляцию, не получив при этом поддержки со стороны близких», — привела пример она.

Скептицизм к докторам может развиться и во взрослом периоде, если человек ориентируется на неудачный опыт лечения у близких или знакомых, заявила психолог. «Встречается и иррациональный страх, который не имеет под собой конкретного видимого основания», — добавила Талакова. В таком случае, продолжила она, необходимо заняться проработкой подобных состояний, чтобы страхи не мешали своевременно получать медицинскую помощь.

Психолог также рассказала, что недоверие к врачам может сформироваться в процессе болезни, когда у человека повышается общий уровень тревожности, например, из-за неизвестного диагноза или стоимости лечения. Такие моменты, уверена Талакова, могут негативно влиять на восприятие докторов, вплоть до полного отрицания.

«Есть еще одна крайность, когда люди слепо повинуются врачу, не воспринимают критически рекомендации, а выполняют все четко, даже если осознают, что где-то есть ошибка», — сказала психолог. Она пояснила, что необоснованная покорность так же опасна для здоровья, как и полное отрицание лечения.

Но надо понимать, что врач — человек со своими возможностями, способностями, знаниями. Это «инструмент», а решение, как действовать, все равно лежит на пациенте. Мы сами несем ответственность за свое здоровье и процесс лечения.

Екатерина Талакова семейный психолог, кандидат психологических наук

Талакова предупредила, что ответственность за выздоровление лежит не только на враче, но и на пациенте. По этой причине она призвала самому узнавать больше о возможных проблемах со здоровьем, а в случае сомнений обратиться к другому специалисту.

Чтобы справиться с проблемой недоверия к врачам, психолог посоветовала руководствоваться интуицией и выбирать специалиста с опорой на внутренние ощущения. Таким образом, важно почувствовать, есть ли взаимопонимание с доктором и насколько с ним возможно сотрудничать.

«Очень хорошо, когда вы находите своего врача, прекрасно иметь долгую историю взаимоотношений: он знает про вас все и может, сопоставив прошлые нарушения, поставить более точный диагноз», — сообщила Талакова. Наличие постоянного специалиста укрепит внутреннюю уверенность в правильности лечения и настроит на положительный исход, заключила эксперт.

Ранее врач Евгения Паршина назвала методы защиты кожи при аллергии на солнечные лучи. Людям, страдающим от так называемой аллергии на солнце, нельзя наносить духи перед выходом из дома, так как они могут вызвать ожог, рассказала она.