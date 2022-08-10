Врач назвала методы защиты кожи при аллергии на солнечные лучи

Аллерголог Паршина: под солнцем духи на коже могут вызвать ожог

Людям, страдающим от так называемой аллергии на солнце, нельзя наносить духи перед выходом из дома, так как они могут вызвать ожог, рассказала аллерголог-иммунолог Европейского медицинского центра Евгения Паршина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала надежные методы защиты от солнечных лучей.

«Аллергия на солнечные лучи, которая по-научному называется фотодерматозом (какого-либо аллергического компонента в солнце просто быть не может), проявляется в виде папул, волдырей, покраснения кожи, зуда и шелушения. И порой кожные реакции бывают достаточно болезненными», — отметила врач.

В солнечные жаркие дни людям, у которых диагностирован фотодерматоз, нужно избегать попадания прямых солнечных лучей на кожу. При выходе на открытое солнце нельзя пользоваться духами и другими содержащими спирт веществами, так как они могут спровоцировать ожог, предупредила Паршина.

Перед тем как выйти из помещения, необходимо хорошо смазать кожу кремом от загара с высоким уровнем SPF-защиты

Евгения Паршина Аллерголог-иммунолог

Следует беречься от солнечных людей и людям с кожей первого и второго фототипов, так как они находятся в зоне риска возникновения фотодерматоза, предупредила аллерголог-иммунолог. Светлая кожа обычно очень чувствительная и не загорает, а краснеет или покрывается большим количеством веснушек.

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Если нахождение на солнце вызывает дискомфорт, облегчить болезненную и неприятную реакцию, по словам Паршиной, помогут антигистаминные препараты — их наносят на кожу и принимают внутрь. При возникновении заболевания нельзя заниматься самолечением, нужно обратиться к аллергологу-иммунологу или дерматологу.

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