Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Названы пять способов справиться с симптомами аллергии на пыльцу

The Sun: страдающим от аллергии стоит делать промывание и пройти иммунотерапию

Фото: Pixabay

Американские аллергологи порекомендовали страдающим от симптомов поллиноза — сезонной аллергии на пыльцу — пять способов справиться с неприятными проявлениями состояния: истечением слизи из носа, раздражением глаз, кашлем, чиханием. Эти советы приводит издание The Sun.

Как напоминает президент Фонда астмы и аллергии США Кеннет Мендес, долго страдающие от непроходящей аллергии люди могут попробовать пройти иммунотерапию. Подобранная по рекомендации врача, она может снизить чувствительность к пыльце.
Кроме того, врач назвал эффективным промывание носа с помощью небольшой кружки Эсмарха и солевого раствора, что поможет удалить слизь из носовых пазух.

Также эксперт посоветовал тщательно планировать свои выходы на улицу: стоит проверять уровень пыльцы в прогнозах погоды, стараться не покидать дом рано утром и надевать маску.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
Дети ночи Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Дети ночиЭтих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
15 августа 2019

Аллерголог Сандра Хонг, в свою очередь, попросила аллергиков самостоятельно снижать вокруг себя уровень пыльцы: переодеваться после прихода с улицы, принимать душ, поставить дома кондиционер.

Наконец, Хонг рекомендует найти средство от аллергии, которое будет работать для конкретного человека. «Если пациент попробовал одно средство и оно не подходит, нужно не стесняться испытать и других типы лекарств, чтобы проверить их эффективность», — говорит она.

Ранее педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял популярный миф об аллергии на животных. По словам специалиста, признаки аллергии на животных схожи с поллинозом — аллергической реакцией на пыльцу растений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Российские военные сбили вертолет Ми-24 под Харьковом
В ООН назвали время на подготовку эвакуации людей с «Азовстали»
Блогерша поделилась необычным способом быстро собрать чемодан в поездку
Парикмахеры дали советы по правильной укладке натуральных волос
Путин поручил отменить уголовную ответственность по части налоговых преступлений
В России появится рейтинг добросовестных налогоплательщиков
Стала известна позиция организаторов «Ролан Гаррос» по участию россиян в турнире
Собянин заявил о стойкости Москвы перед санкциями
Крыму предрекли аномальную жару
Наезд автомобиля на пешехода в центре Москвы попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.