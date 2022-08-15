В России призвали поднять МРОТ

Депутат Нилов призвал повысить МРОТ в России

Показатель безработицы в России снизился до допандемийного уровня, заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. При этом он подчеркнул, что одновременно с решением вопроса трудоустройства россиян, надо заниматься и темой размера зарплат. Так, в разговоре с «Лентой.ру» политик призвал поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Ситуация с безработицей

Глава профильного комитета Госдумы сообщил, что в настоящий момент показатель безработицы в России упал до допандемийного уровня. «Был меньше миллиона до пандемии, сейчас так же. Во время пандемии пиковые значения были порядка четырех миллионов», — подчеркнул политик.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков также спрогнозировал уровень безработицы в России по итогам 2022 года. По его словам, показатель будет сопоставим с уровнем 2021 года.

Таких результатов удалось добиться благодаря вовремя принятым дополнительным мерам, выделению средств и активации работы центров занятости, считает Нилов. «Также появилась возможность дистанционно регистрироваться в качестве нуждающегося в работе, то есть получать пособие по безработице. Для отдельных категорий пособия повысили. Это свою роль конечно сыграло», — отметил Нилов.

Но надо понимать, что речь идет об официальной безработице. Многие граждане у нас предпочитают искать работу на различных платформах, сайтах и сервисах, не прибегая к слугам центров занятости. К сожалению, они не знают, что можно за государственный счет получить какое-то дополнительное образование или повысить квалификацию, узнать о перспективных профессиях в конкретном регионе и в том числе дистанционно получить соответствующую квалификацию Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по социальной политике

Как бороться с безработицей

Депутат отметил, что в некоторых сферах вакансии остаются незанятыми долгое время. Причин для этого несколько, объяснил он. В частности, россияне не хотят работать за маленькую заработную плату или их квалификация не соответствует обязанностям, предлагаемой должности.

Наша задача бороться с безработицей и делать максимальный упор на трудоустройство наших граждан, особенно если есть вакантные места. А они есть практически во всех регионах. Одновременно надо ставить вопрос о поднятии заработной платы. К сожалению, в России труд недооценен. МРОТ у нас 15 тысяч рублей, поэтому надо поднимать МРОТ, надо освобождать от подоходного налога тех, кто получает мало, повышать подоходный налог тем, кто получает много. И больше информировать людей, что есть центры занятости Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по социальной политике

Также глава профильного комитета Госдумы предложил вплотную заняться улучшением условий работы вахтовиков. «Необходимо обеспечить работу вахтовым методом. Например, в Москве есть потребность в специалистах в сферах строительства и ЖКХ, а Калужская, Курская, Орловская, Липецкая и другие области готовы предоставить под эти нужны специалистов. Главное — обеспечить людей жильем. При правильной организации можно обеспечить работой наших граждан», — заключил политик.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников спрогнозировал рост безработицы осенью. По его словам, сейчас показатели держатся на минимальных уровнях. «Осенью, думаю, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но ситуацию драматизировать не стоит, она контролируема», — уточнил он.