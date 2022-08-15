В России призвали поднять МРОТ
Показатель безработицы в России снизился до допандемийного уровня, заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. При этом он подчеркнул, что одновременно с решением вопроса трудоустройства россиян, надо заниматься и темой размера зарплат. Так, в разговоре с «Лентой.ру» политик призвал поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Ситуация с безработицей
Глава профильного комитета Госдумы сообщил, что в настоящий момент показатель безработицы в России упал до допандемийного уровня. «Был меньше миллиона до пандемии, сейчас так же. Во время пандемии пиковые значения были порядка четырех миллионов», — подчеркнул политик.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков также спрогнозировал уровень безработицы в России по итогам 2022 года. По его словам, показатель будет сопоставим с уровнем 2021 года.
Таких результатов удалось добиться благодаря вовремя принятым дополнительным мерам, выделению средств и активации работы центров занятости, считает Нилов. «Также появилась возможность дистанционно регистрироваться в качестве нуждающегося в работе, то есть получать пособие по безработице. Для отдельных категорий пособия повысили. Это свою роль конечно сыграло», — отметил Нилов.
Но надо понимать, что речь идет об официальной безработице. Многие граждане у нас предпочитают искать работу на различных платформах, сайтах и сервисах, не прибегая к слугам центров занятости. К сожалению, они не знают, что можно за государственный счет получить какое-то дополнительное образование или повысить квалификацию, узнать о перспективных профессиях в конкретном регионе и в том числе дистанционно получить соответствующую квалификацию
Как бороться с безработицей
Депутат отметил, что в некоторых сферах вакансии остаются незанятыми долгое время. Причин для этого несколько, объяснил он. В частности, россияне не хотят работать за маленькую заработную плату или их квалификация не соответствует обязанностям, предлагаемой должности.
Наша задача бороться с безработицей и делать максимальный упор на трудоустройство наших граждан, особенно если есть вакантные места. А они есть практически во всех регионах. Одновременно надо ставить вопрос о поднятии заработной платы. К сожалению, в России труд недооценен. МРОТ у нас 15 тысяч рублей, поэтому надо поднимать МРОТ, надо освобождать от подоходного налога тех, кто получает мало, повышать подоходный налог тем, кто получает много. И больше информировать людей, что есть центры занятости
Также глава профильного комитета Госдумы предложил вплотную заняться улучшением условий работы вахтовиков. «Необходимо обеспечить работу вахтовым методом. Например, в Москве есть потребность в специалистах в сферах строительства и ЖКХ, а Калужская, Курская, Орловская, Липецкая и другие области готовы предоставить под эти нужны специалистов. Главное — обеспечить людей жильем. При правильной организации можно обеспечить работой наших граждан», — заключил политик.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников спрогнозировал рост безработицы осенью. По его словам, сейчас показатели держатся на минимальных уровнях. «Осенью, думаю, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но ситуацию драматизировать не стоит, она контролируема», — уточнил он.