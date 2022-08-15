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«АвтоВАЗ» начал производство Niva без подушек безопасности

«АвтоВАЗ» начал производство Lada Niva Travel без подушек безопасности

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Компания «АвтоВАЗ» вернулась к производству внедорожника Lada Niva Travel, сборка авто 2022 модельного года стартовала 15 августа, говорится в сообщении концерна.

В публикации указано, что в базовое оснащение внедорожника входит усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.

Подушки безопасности в перечне не значатся, представитель компании подтвердил AutoNews, что речь идет об «упрощенной» версии машины. Глава компании Максим Соколов уточнил, что «работа по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей» ведется. Ранее он уже говорил, что подушки планируется вернуть в Lada Granta.

15 августа концерн «АвтоВАЗ» после длительного простоя вернул сотрудников к полноценному режиму работы. При этом с 29 августа по 27 ноября на линиях сборки Granta и B0 (на ней собираются модели Lada Largus и Lada Xray) установят шестидневный режим: сотрудники будут работать с понедельника по субботу в две смены. На линии Niva также предполагается шестидневка, но в одну смену.

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Платон Щукин
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