«АвтоВАЗ» начал производство Niva без подушек безопасности

«АвтоВАЗ» начал производство Lada Niva Travel без подушек безопасности

Компания «АвтоВАЗ» вернулась к производству внедорожника Lada Niva Travel, сборка авто 2022 модельного года стартовала 15 августа, говорится в сообщении концерна.

В публикации указано, что в базовое оснащение внедорожника входит усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.

Подушки безопасности в перечне не значатся, представитель компании подтвердил AutoNews, что речь идет об «упрощенной» версии машины. Глава компании Максим Соколов уточнил, что «работа по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей» ведется. Ранее он уже говорил, что подушки планируется вернуть в Lada Granta.

15 августа концерн «АвтоВАЗ» после длительного простоя вернул сотрудников к полноценному режиму работы. При этом с 29 августа по 27 ноября на линиях сборки Granta и B0 (на ней собираются модели Lada Largus и Lada Xray) установят шестидневный режим: сотрудники будут работать с понедельника по субботу в две смены. На линии Niva также предполагается шестидневка, но в одну смену.