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«АвтоВАЗ» вернулся к полноценной работе

Зампред «АвтоВАЗа» Королев сообщил о возвращении концерна к пятидневному режиму работы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» после длительного простоя вернул сотрудников к полноценному режиму работы, сообщил заместитель председателя профорганизации предприятия Валерий Королев. Его слова приводит ТАСС.

«Все работники с 15 августа перешли на пятидневный режим», — рассказал Королев о возвращении компании к работе.

В конце июля концерн сообщал о планах перевести сотрудников на пятидневную рабочую неделю в две смены на линии сборки Lada Granta. На линии Lada Niva работа будет вестись пять дней в одну смену.

При этом с 29 августа по 27 ноября на линиях сборки Granta и B0 (на ней собираются модели Lada Largus и Lada Xray) установят шестидневный режим: сотрудники будут работать с понедельника по субботу в две смены. На линии Niva также предполагается шестидневка, но в одну смену.

«АвтоВАЗ» ограничил работу после начала спецоперации России на Украине. Отказ поставщиков иностранных комплектующих от сотрудничества заставил компанию остановить выпуск автомобилей. После двух месяцев простоя концерн возобновил производство нескольких устаревших моделей в неполной комплектации. В частности, компания начала выпуск автомобиля Lada Granta без подушек безопасности и тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС.

С начала августа аварийную кнопку в машины вернули, а подушки безопасности могут появиться в автомобилях в скором времени. В планы концерна также входит ускорить производство автомобилей Lada Granta и Lada Niva.

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Мария Грушко
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