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В российском регионе пожар от загоревшейся сухой травы перешел на строения

В Ростовской области огонь с загоревшейся сухой травы перешел на жилые строения

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В ростовской станице Верхнекундрюченская огонь с загоревшейся сухой травы перешел на жилые строения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передает ТАСС.

ЧП произошло в Усть-Донецком районе области. Пожар начался с сухой травы, однако позднее перешел на жилые строения. Из станицы эвакуировали 65 человек.

В ведомстве добавили, что площадь пожара выросла до 30 гектаров, его тушение осложняет ветер, порывы которого достигают 30 метров в секунду.

«Проводится ликвидация пожара. Пострадавших нет. На место следует вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. В готовность приведена аэромобильная группировка МЧС», — разъяснили в пресс-службе.

Ранее в Ижевске на мебельном складе произошел пожар, в результате которого погибли три человека в возрасте 23-25 лет. Причины случившегося на данный момент устанавливаются.

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Никита Абрамов
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