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При пожаре на российском складе погибли три человека

В Ижевске при пожаре на мебельном складе погибли три человека

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В Ижевске на мебельном складе произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в республиканском Минздраве, передает ТАСС.

«В происшествии погибли три человека в возрасте 23-25 лет. Все сотрудники склада», — сообщили в ведомстве.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 180 квадратных метров. В его ликвидации принимали участие 55 человек и 20 единиц техники. Причины случившегося сейчас устанавливаются.

Ранее в Подмосковье возле деревни Петровское произошел пожар на складе Ozon. На его локализацию понадобилось более 17 часов, спустя пять суток пожар удалось полностью потушить. Погиб один человек, еще 13 пострадали.

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Анастасия Шейкина
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