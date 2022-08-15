При пожаре на российском складе погибли три человека

В Ижевске при пожаре на мебельном складе погибли три человека

В Ижевске на мебельном складе произошел пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в республиканском Минздраве, передает ТАСС.

«В происшествии погибли три человека в возрасте 23-25 лет. Все сотрудники склада», — сообщили в ведомстве.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 180 квадратных метров. В его ликвидации принимали участие 55 человек и 20 единиц техники. Причины случившегося сейчас устанавливаются.

Ранее в Подмосковье возле деревни Петровское произошел пожар на складе Ozon. На его локализацию понадобилось более 17 часов, спустя пять суток пожар удалось полностью потушить. Погиб один человек, еще 13 пострадали.