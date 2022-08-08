МЧС спустя пять суток удалось полностью потушить пожар на складе Ozon

МЧС спустя пять суток отчиталось о полной ликвидации пожара на складе Ozon в Истре

Спустя пять суток после возгорания на складе Ozon в Истре МЧС удалось полностью потушить пожар. Об этом отчиталось управление министерства по Московской области.

«8 августа 2022 года в 18:00 ликвидация последствий пожара», — говорится на официальном сайте управления.

Для тушения пожара привлекались 45 единиц техники и 133 человека.

Пожар на складе Ozon возле деревни Петровское начался днем 3 августа. На его локализацию понадобилось более 17 часов, в результате происшествия погиб один человек, еще 13 пострадали. В качестве единственной причины пожара рассматривается поджог.

По словам одного из сотрудников склада, огонь уничтожил «миллионы тонн товара». Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб Ozon от пожара в 10 миллиардов рублей. По словам президента организации Игоря Юргенса, это один из крупнейших убытков за последнее время.