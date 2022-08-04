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На подмосковном складе Ozon пожар тушили больше 17 часов

На ликвидацию открытого горения на складе Ozon в Истре понадобилось больше 17 часов

РИА Новости/Алексей Куденко

На ликвидацию открытого горения на складе Ozon в подмосковной Истре понадобилось больше 17 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Огонь продолжали тушить в ночь со среды на четверг, с 3 по 4 августа. «В 5:45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — отметили в пресс-службе МЧС.

Свыше тысячи сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно, указали в ведомстве. Спасатели сумели локализовать возгорание на площади 55 тысяч квадратных метров. В результате ЧП в здании склада обрушилась кровля на площади 22 тысяч квадратных метров.

Крупный пожар вспыхнул в Истринском районе Московской области днем в среду.

Единственной и основной причиной происшествия назвали поджог. На данный момент известно об 11 пострадавших, один человек погиб, двоих госпитализировали. Проверок на складе Ozon в Истринском районе не было, так как здание сдали лишь в 2021 году.

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Анна Щербакова
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