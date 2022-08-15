Мэр Киева допустил использование мазута для зимнего отопления

Мэр Киева Кличко предупредил жителей, что грядущей зимой отопление будет хуже

Грядущей зимой отопление в Киеве будет хуже, предупредил мэр Киева Виталий Кличко. Его слова приводит издание «Бабель».

«Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута», — заявил он, добавив, что при использовании мазута город сможет функционировать автономно недолго.

Глава города допустил, что температура в домах может быть ниже нормы в 21 градус, например, 19 или 18 градусов, поэтому Кличко попросил жителей подготовить к зиме теплую домашнюю одежду и одеяла.

Ранее власти Германии постановили снизить отопление общественных зданий до 19 градусов. Кроме того, ночью не должны подсвечиваться здания и памятники, а также не должны освещаться рекламные объекты, сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек.