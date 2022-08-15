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В Дюссельдорфе снимут знаки с указанием на город-побратим Москву

Побратимство Дюссельдорфа и Москвы приостановили после начала спецоперации на Украине

Фото: Ольга Головко / РИА Новости

В немецком Дюссельдорфе снимут все знаки с указанием на город-побратим Москву, сообщается на сайте города.

Побратимство было приостановлено спустя несколько дней после начала российской спецоперации на Украине. Соответствующие знаки на въезде в немецкий город неоднократно повреждались, после чего было принято решение демонтировать их, отмечается в сообщении. Ранее пять табличек «Москва» были отправлены в местное управление дорожного движения.

Глава города Штефан Келлер поручил убрать оставшиеся знаки, вместо них в ближайшие несколько недель будут установлены указатели на новый украинский город-побратим Черновцы.

В июне президент Украины Владимир Зеленский во время конференции мэров США призвал власти американских городов разорвать отношения с российскими городами-побратимами. Украинский лидер подчеркнул, что подобные связи указывают на то, что Россия не изолирована.

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Варвара Кошечкина
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