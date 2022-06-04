Зеленский призвал США разорвать связи с российскими городами-побратимами

NYT: Зеленский призвал мэров США разорвать связи с российскими городами-побратимами

Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции мэров США в пятницу, 3 июня, призвал власти американских городов разорвать отношения с российскими городами-побратимами. Об этом пишет The New York Times.

«Что вам дают эти связи? Вероятно, ничего. Но они позволяют России говорить, что она не изолирована», — сказал украинский лидер.

Власти Портленда — города-побратима Архангельска — в ответ на запрос издания сослались на заявление международной программы городов-побратимов, согласно которому приостановка или прекращение побратимских отношений с российским городом-партнером не должна быть ответом на спецоперацию на Украине. В других городах газете комментарии не дали.

3 июня Москва и Луганск официально стали городами-побратимами. Декларацию об этом подписали мэр российской столицы Сергей Собянин и глава администрации города Луганска Манолис Пилавов. А 1 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между городами.