Ортопеды назвали самую вредную популярную обувь

Ортопеды клиники Луизы Рини: не следует носить балетки и надевать обувь без носков

Ортопеды клиники Луизы Рини в Шеффилде, Англия, назвали самую вредную популярную обувь. Соответствующий ролик появился в их TikTok-аккаунте.

Специалисты объяснили, что не следует носить балетки в течение длительного времени, поскольку данные изделия на плоской подошве не поддерживают стопу должным образом. «Иногда они бывают уместны. Я знаю, что они вернулись в моду, но тем не менее», — отметила одна из врачей.

Также медики не рекомендовали надевать обувь на голую ногу. «Это все равно что носить одну и ту же пару носков изо дня в день, не стирая их», — пояснили ортопеды. Кроме того, эксперты призвали не использовать маски-пилинги для ступней и не срезать кутикулу, которая, по их словам, служит барьером от инфекции.

В июле российский травматолог-ортопед Юрий Коромыслов назвал самую опасную летнюю обувь. По словам врача, в жаркое время года больше всего ногам вредят балетки, сандалии, туфли на высоком каблуке и шлепанцы.