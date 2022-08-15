Российский политик погиб при обстреле в ДНР

Зампред Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков погиб в Шахтерске в ДНР

Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков опознан в числе погибших при обстреле Шахтерска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на заявление председателя Общественной палаты Юрия Шамкова в понедельник, 15 августа, сообщает ТАСС.

«Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтерской миссией. 10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтерском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали», — сообщил Шамков и добавил, что на этой неделе тело должны доставить в Барнаул.

По его словам, с волонтерской миссией в ДНР погибший российский политик Новиков поехал впервые. Общественная палата планирует выдвинуть инициативу о его награждении.

В июле при обстреле приграничных территорий Белгородской области со стороны Украины погиб местный депутат Николай Дегтярев. В момент атаки он вез знакомую в больницу.