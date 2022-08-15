Захар Прилепин захотел баллотироваться в президенты

«Ведомости»: писатель Прилепин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», писатель и публицист Захар Прилепин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщают «Ведомости» с ссылкой на собеседников из «Справедливой России» и источника, близкого к администрации президента (АП).

Один из членов партии поведал, что Прилепин хочет показать АП свою способность участвовать в выборах: «Для этого он выстраивает отдельную штабную структуру и ведет активную деятельность в регионах».

Другой собеседник добавил, что желание сопредседателя партии баллотироваться в президенты выглядит логичным, но воспринимается «не лучшим образом» в АП.

По словам источника, близкого к администрации президента, согласование такого проекта сейчас находится «в процессе».

Сам Прилепин в разговоре с изданием информацию о своем выдвижении прокомментировал так: «На 14 августа 2022 года меня интересует: а) возвращение в Киев, б) деоккупация российской культуры, в) завершение биографии [писателя Михаила] Шолохова. По поводу сказанного вами нет ни одной даже брезжащей мысли».

Ранее Прилепин предрек возвращение покинувших Россию звезд.