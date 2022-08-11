Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Прилепин высказался о покинувших Россию звездах

Писатель Захар Прилепин предрек возвращение покинувших звезд
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Писатель Захар Прилепин высказался о покинувших Россию звездах. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Автор предрек возвращение артистов, уехавших из страны. «Оно вернется. Может быть, самое озверелое не вернется. Это какие-то отдельные персонажи, но, в целом, все это съедется обратно ровно на те же самые места. Так в России заведено», — считает он.

Писатель подчеркнул, что те, кто работает в государственных театрах, не имеют права критиковать специальную военную операцию на территории Украины. По его словам, несогласные с действиями России должны увольняться из государственных учреждений.

Ранее Захар Прилепин предложил включить всю Украину в состав России. Сопредседатель партии «Справедливая России — За правду» заявил, что всю страну нужно включить в состав Российской Федерации, так как санкций и напряжения в отношениях с Западом уже так много, что другим государствами «все равно, что мы сделаем». Потом, по мнению Прилепина, Россия сможет договариваться с остальным миром на своих условиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Турция заявила о невыполнении Финляндией и Швецией условий для вступления в НАТО
Стало известно о 17 диагнозах Саакашвили
Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Огромный кабан выплыл из моря и напугал посетителей пляжа
Ранее судимому россиянину дали 13,5 года за убийство сожительницы вилкой
В самой безопасной стране мира выразили отвращение к бюджетным туристам
Раскрыта причина возникновения континентов на Земле
Украинка с аномально большими щеками показала старое фото до пластики
В Госдуме назвали нацизмом вероятный запрет въезда в Европу россиянам
Уровень одобрения европейцами политики поддержки Украины оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.