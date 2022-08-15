В России разработали собственный проектор для кинотеатров

В Якутии разработали кинопроектор, чья стоимость в пять раз ниже, чем у импортных аналогов

В Якутии разработали проектор для кинотеатров, чья стоимость в пять ниже, чем у импортных аналогов. В то время как иностранные аппараты стоят от трех миллионов рублей, цена якутской разработки начинается от 600 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

Модель проектора, получившего название Extra Cinema, была представлена премьер-министру Михаилу Мишустину во время его визита в Якутию. Глава Якутии Айсен Николаев, презентовавший проектор, уточнил, что его комплектующие производятся в Китае, но сборка и программное обеспечение — российские.

«Думаю, что мы попросим, чтобы министр культуры ознакомилась с этими возможностями. Сегодня из-за санкций у нас многие кинотеатры пустуют. Создание контента - это одно, а вопрос дороговизны оборудования и возможность это быстро развернуть - это другое», — оценил разработку премьер.

При презентации проектора отдельно отметили тот факт, что в условиях санкций обслуживать это устройство будет проще, чем иностранные аналоги.

Ранее сообщалось, что в Московском авиационном институте (МАИ) разработали дирижабль на солнечных батареях, он может использоваться для поисковых работ, в том числе в труднодоступных регионах России и в Арктике.