На Украине заявили о радикальных переменах в случае удара по Крымскому мосту

Экс-депутат Рады Олейник заявили о радикальных переменах в случае удара по Крымскому мосту

Экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник заявил, что в случае удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту в логике конфликта произойдут радикальные перемены. Его слова приводит телеканал «360».

«Если вдруг будет подрыв моста, это радикально поменяет ситуацию в конфликте. Это уже движение в сторону применения ядерных сил», — заявил политик.

По его мнению, ракетные установки достаточной дальнобойности на Украине уже есть, однако США контролируют их применение и пока не решаются на такую опасную провокацию, так как Россия не раз предупреждала, что атаки на Крымский мост, как и в целом на российскую территорию, приведут к очень серьезным последствиям.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ответ заявил, что Крымский мост строился с учетом возможных рисков, и Москва не позволит разрушить его.