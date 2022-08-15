В Госдуме назвали инцидент с британским самолетом «пробой России на зуб»

Депутат Морозов назвал нарушение воздушного пространства РФ самолетом Британии провокацией

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал нарушение воздушного пространства России британским самолетом-разведчиком. Его слова приводит РИА Новости.

Морозов назвал случившийся инцидент «пробой России на зуб» и провокацией со стороны Британии.

«При ином уровне накала международной обстановки это можно было бы назвать пограничным инцидентом. Но сегодня явно отдает провокацией и пробой нас "на зуб". Мы дали понять: у нас военные зубы крепче, как и выдержка», — подчеркнул парламентарий.

Самолет-разведчик Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. Об этом сообщило российское Минобороны. Перехватчик МиГ-31 ВКС РФ вытеснил британский самолет за пределы территории страны.