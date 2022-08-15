Британский самолет-разведчик нарушил российскую границу

Минобороны России: RC-135 британских ВВС нарушил границу России около мыса Святой Нос

Самолет-разведчик Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос в Мурманской области, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, экипаж перехватчика МиГ-31 Воздушно-космических сил России (ВКС) вытеснил его за пределы территории страны.

В Минобороны добавили, что неизвестную воздушную цель, направлявшуюся в сторону госграницы РФ, обнаружили дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО). Самолет-разведчик летел над Баренцевым морем.

«Был поднят истребитель МиГ-31БМ, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании», — подчеркнули в министерстве.

12 августа крупный стратегический разведывательный самолет Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint заметили над акваторией Черного моря. Британский разведчик двигался в сторону города Сочи. Однако RC-135 не долетел до российской территории, сделал разворот и полетел обратно.

