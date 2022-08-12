Над Черным морем заметили крупный британский самолет-разведчик

Flightradar зафиксировал крупный разведывательный RC-135 Британии над Черным морем

Крупный стратегический разведывательный самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании заметили над акваторией Черного моря. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно данным портала, замеченное над морем воздушное судно — Boeing RC-135W Rivet Joint. Судя по траектории полета, доступной в режиме онлайн, британский разведчик двигался в сторону города Сочи. Однако RC-135 не долетел до российской территории, сделал разворот и в данный момент направляется обратно к территории Британии. Такой маршрут открывает пилоту прямой вид на Крымский полуострова со стороны Ялты и Севастополя.

Одновременно с иностранным разведчиком в воздухе на границе Румынии с Одесской областью зафиксирован американский Lockheed EP-3E Aries II Orion. Lockheed — самолет радиотехнической разведки, эксплуатируется Военно-морскими силами США. Разведчик кружит над Черным морем и территорией Румынии, не пересекая границы Одесской области. Самолет совершил вылет из аэропорта греческого города Ханья. Известно, что недалеко от города находится крупнейшая военная база НАТО.

Американский самолет-разведчик уже был замечен на таком же маршруте недалеко от Крыма 9 августа. По похожей траектории над территорией Румынии в данный момент курсирует другое неопознанное воздушное судно.