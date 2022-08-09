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Иностранный самолет-разведчик заметили недалеко от Крыма

Flightradar зафиксировал самолет-разведчик над Черным морем недалеко от Крыма

Фото: Airwolfhound / Wikimedia

Иностранный самолет-разведчик Lockheed EP-3E Aries II Orion был замечен недалеко от Крыма. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов FlightRadar.

Точно неизвестно, кому именно может принадлежать самолет радиотехнической разведки. Данная модель эксплуатируется Морскими силами самообороны Японии и Военно-морскими силами США. Судя по маршруту, доступному в режиме онлайн, разведчик кружит над Черным море, не пересекая границы Одесской области. С такой позиции ему открывается прямой вид на Крымский полуостров, где 9 августа произошел ряд взрывов.

На портале недоступны данные о конечной точке воздушного судна, однако отмечается, что самолет совершил вылет из аэропорта греческого города Ханья. Известно, что недалеко от города находится крупнейшая военная база НАТО.

Одновременно с иностранным разведчиком в воздухе на границе Румынии с Одесской областью зафиксирован неопознанный самолет. Flightradar не предоставляет никаких данных о модели самолета или точки его взлета, однако можно заметить, что он движется в одном воздушном пространстве с Lockheed, наматывая круги.

Подозрительная активность была замечена на фоне взрывов в Крыму вблизи села Новофедоровка. Очевидцам удалось снять один из взрывов, находясь в поле недалеко от места происшествия. Автор видео начал снимать дым на горизонте, и в этот момент в той стороне прогремел второй взрыв. В Минобороны России сообщили, что на аэродроме «Саки» в Крыму произошла детонация боеприпасов.

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Варвара Кошечкина
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