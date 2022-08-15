В Германии призвали запустить «Северный поток-2»

Обозреватель Spiegel Блом призвал правительство ФРГ запустить «Северный поток-2»

Немецкий журналист Николаус Блом обратился с просьбой к властям ФРГ запустить российский газопровод «Северный поток-2», поскольку отказ от него не приносит пользы Берлину. Об этом он написал в материале для газеты Der Spiegel.

Блом призвал правительство Германии запустить «Северный поток-2» и отметил, что отказ от проекта не поможет стране избавиться от газовой зависимости от России.

«Наша цель перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от "Северного потока-2" ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так», — подчеркнул обозреватель.

Журналист добавил, что открытие газопровода снизит социальную напряженность внутри Германии и исключит зависимость энергетического комплекса страны от одного трубопровода.

Ранее сообщалось, что немецкие политики испугались протестов из-за отказа от «Северного потока-2». С таким мнением выступило издание Süddeutsche Zeitung. Так, замглавы парламентской группы ХДС в ландтаге земли Бранденбург Франк Боммерт допустил народные волнения в том случае, если власти отложат решение вопроса с газопроводом.