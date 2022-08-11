Немецкие политики испугались протестов из-за отказа от «Северного потока-2»

SZ: политики в Германии испугались протестов из-за отказа от «Северного потока-2»

Немецкие политики призвали правительство запустить газопровод «Северный поток-2», поскольку испугались, что отказ от него приведет к энергетическому кризису и массовым протестам. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung (SZ).

Политики из различных немецких партий рассказали изданию, почему без российского газопровода Германии будет тяжело справиться с кризисом. К примеру, замглавы парламентской группы ХДС в ландтаге земли Бранденбург Франк Боммерт считает, что народные волнения начнутся, если промедлить с решением этого вопроса.

«Вот где у нас находится самое горючее "вещество". Если цены продолжат расти, в какой-то момент люди выйдут на улицы», — заявил Боммерт.

«Иногда мэр острова Рюген, иногда Ассоциация предпринимателей Западной Померании просят федеральное правительство пересмотреть свое решение. У Левой партии также есть известные сторонники ввода в эксплуатацию "Северного потока-2", прежде всего (...) бывший лидер партии Клаус Эрнст, который возглавляет комитет по защите климата и энергетике в бундестаге», — написали авторы статьи.

Ранее американское издание Foreign Affairs написало, что Германия потеряла доверие Евросоюза (ЕС) из-за тесных взаимоотношений с Россией в сфере энергетики. Как отмечал автор материала, тесные энергетические отношения Берлина с Москвой привели к дефициту доверия среди многих европейских союзников республики.