В США заявили о потере Германией доверия ЕС из-за отношений с Россией

Foreign Affairs: Германия утратила доверие ЕС из-за отношений с Россией

Германия потеряла доверие Евросоюза (ЕС) из-за тесных взаимоотношений с Россией в сфере энергетики, сообщает американское издание Foreign Affairs.

Как отмечает автор материала, тесные энергетические отношения ФРГ с Москвой привели к дефициту доверия среди многих европейских союзников республики. «В частности, из-за отказа приостановить проект газопровода "Северный поток-2“ всего за несколько дней до начала конфликта на Украине», — подчеркивает Foreign Affairs.

Зависимость Германии от российского газа по-прежнему сохраняется, что дает возможность России воспользоваться ситуацией, и именно поэтому Берлину необходимо в первую очередь отказаться от газа из России, утверждает издание. Германии следует продемонстрировать свою заинтересованность в окончании спецоперации России на Украине и оказать поддержку ЕС. Автор статьи полагает, что ФРГ может снова вернуть былое лидерство.

Ранее японские СМИ заявили, что Германия может допустить отмену санкций против России из-за энергокризиса. Подобным предположением поделилась публицистка Эми Кавагути-Манн, объяснившая, что энергетический кризис нанесет огромный урон экономике Германии, вследствие чего есть вероятность, что «за политическими кулисами уже разрабатываются планы по отмене санкций против России».