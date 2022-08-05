Германии предрекли отказ от санкций против России

Shukan Gendai: ФРГ может задуматься об отмене санкций против России из-за энергокризиса

Правительство Германии может задуматься об отмене санкций против России на фоне нехватки энергоносителей и рецессии. Такое мнение выразила японская Эми Кавагути-Манн в статье для издания Shukan Gendai.

Она напомнила, что новое правительство Социал-демократической партии Германии пришло к власти в декабре 2021 года. Однако, за последние семь месяцев оно не добилось значимых достижений, заявила Эми Кавагути-Манн. Она указала на текущую ситуацию в мире. Публицистка отметила, что энергетический кризис нанесет огромный ущерб экономике Германии, которая обогащалась за счет дешевого российского газа. В связи с этим она допустила, что «за политическими кулисами уже разрабатываются планы по отмене санкций против России».

По ее мнению, любой здравомыслящий человек понимает, что власти ФРГ не могут ответить на данные вызовы с помощью той политики, которую они проводят в данный момент. Эми Кавагути-Манн убеждена, что больше всего Германии в настоящий момент необходимо радикальное изменение направления в сторону надежной энергетической безопасности. Вместе с тем, «зеленые» категорически не хотят менять выбранный ими курс, отметила публицистка.

Ранее глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг спрогнозировал резкий скачок инфляции в стране.

Основной вклад вносит удорожание энергоносителей.