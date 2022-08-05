Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германии предрекли отказ от санкций против России

Shukan Gendai: ФРГ может задуматься об отмене санкций против России из-за энергокризиса

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Правительство Германии может задуматься об отмене санкций против России на фоне нехватки энергоносителей и рецессии. Такое мнение выразила японская Эми Кавагути-Манн в статье для издания Shukan Gendai.

Она напомнила, что новое правительство Социал-демократической партии Германии пришло к власти в декабре 2021 года. Однако, за последние семь месяцев оно не добилось значимых достижений, заявила Эми Кавагути-Манн. Она указала на текущую ситуацию в мире. Публицистка отметила, что энергетический кризис нанесет огромный ущерб экономике Германии, которая обогащалась за счет дешевого российского газа. В связи с этим она допустила, что «за политическими кулисами уже разрабатываются планы по отмене санкций против России».

По ее мнению, любой здравомыслящий человек понимает, что власти ФРГ не могут ответить на данные вызовы с помощью той политики, которую они проводят в данный момент. Эми Кавагути-Манн убеждена, что больше всего Германии в настоящий момент необходимо радикальное изменение направления в сторону надежной энергетической безопасности. Вместе с тем, «зеленые» категорически не хотят менять выбранный ими курс, отметила публицистка.

Ранее глава крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг спрогнозировал резкий скачок инфляции в стране.
Основной вклад вносит удорожание энергоносителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами городов Украины
Глава МИД Китая назвал визит Пелоси на Тайвань вульгарной комедией
В офисном здании российского города взорвалась граната
Жители Подмосковья перечислили плюсы и минусы проживания в пригороде
Авиапассажирка променяла бойфренда на бизнес-класс и прослыла эгоисткой в сети
Трасс пообещала отказаться от посещений Тайваня в качестве премьера
Блинкен назвал вопиюще провокационной реакцию Китая на визит Пелоси
Узбекистан и Таджикистан начали военные учения на границе с Афганистаном
Лавров обвинил Запад в попытке использовать AUKUS в интересах НАТО
Российский бизнес не поверил в специальный налоговый режим
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.