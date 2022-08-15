Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канцлер Германии призвал не ограничивать выдачу виз россиянам

Канцлер ФРГ Шольц призвал не ограничивать выдачу виз россиянам, чтобы они «могли сбежать»

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что власти стран Евросоюза не должны ограничивать выдачу виз россиянам, и призвал оставить им «возможность сбежать от диктатуры». Цитату приводит Reuters.

«Важно понять, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Решения, которые мы принимаем, не должны усложнять им выезд из страны и побег от диктатуры в России», — добавил он.

Члены правительства Финляндии должны встретиться 16 августа, чтобы обсудить ограничения на поездки россиян в страну.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российский политик погиб при обстреле в ДНР
Обсчитанный кассиром мужчина 22 года судился из-за 20 рупий и выиграл
Популярная пляжная страна продлит визы для туристов
Канадский хоккеист рассказал о реакции семьи на переезд в Россию
В Госдуме отреагировали на отказ литовского банка принимать рубли за транзит
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
В сети появились фото Пригожина после сообщений о его гибели
«АвтоВАЗ» начал производство Niva без подушек безопасности
Канцлер Германии призвал не ограничивать выдачу виз россиянам
Блогерша не последовала советам по уходу за тату и показала страшные последствия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.