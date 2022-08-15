Канцлер Германии призвал не ограничивать выдачу виз россиянам
Канцлер ФРГ Шольц призвал не ограничивать выдачу виз россиянам, чтобы они «могли сбежать»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что власти стран Евросоюза не должны ограничивать выдачу виз россиянам, и призвал оставить им «возможность сбежать от диктатуры». Цитату приводит Reuters.
«Важно понять, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Решения, которые мы принимаем, не должны усложнять им выезд из страны и побег от диктатуры в России», — добавил он.
Члены правительства Финляндии должны встретиться 16 августа, чтобы обсудить ограничения на поездки россиян в страну.