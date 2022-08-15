Бывший морпех и журналист Дуган рассказал о сомнениях воюющих за Украину американцев

Журналист и бывший морпех, уехавший в Донецкую народную республику (ДНР) Джон Марк Дуган рассказал РИА Новости о том, что в корпусе американской морской пехоты, военнослужащие которой воюют за Украину, есть пророссийские настроения.

«Я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас», — сказал Дуган. По его словам, с ним связались несколько бывших коллег из корпуса морпехов, которые «поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи».

При этом, заявил журналист, среди морпехов есть те, кто сомневается в правильности политики США в отношении Украины и считает действия Вашингтона преступными.

Ранее стало известно, что американский наемник Кент Маклеллан по прозвищу Boneface оказался на Украине при содействии ЦРУ. Военный находился на территории завода «Азовсталь» и вернулся в США с украинским гражданством. Сообщается, что Маклеллан отправился на Украину после Майдана в 2014 году, и в этом ему помогло ЦРУ.