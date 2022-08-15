Минтруд анонсировал систему страхования для самозанятых

Глава Минтруда Антон Котяков: систему соцстрахования для самозанятых представят в сентябре

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков анонсировал появление системы добровольного социального страхования для самозанятых — она будет представлена в сентябре. Об этом он заявил в беседе с «Российской газетой».

«Для самозанятых мы пошли по пути предоставления возможностей добровольного страхования. (...) Сейчас прорабатываем такую же добровольную возможность по социальному страхованию, чтобы самозанятые могли получать оплачиваемые больничные. Мы сделали свой расчет, обсуждаем его сейчас с бизнесом, страховщиками, Федеральной налоговой службой», — рассказал министр.

Глава ведомства отметил, что система добровольного пенсионного страхования для самозанятых уже существует. По ней человек может указать размер желаемой пенсии и получить сумму ежемесячных отчислений и наоборот. «Модель получается финансово сбалансированная, она приемлема для гражданина с точки зрения ежемесячного платежа и формирует защиту в случае болезни», - подчеркнул Котяков.

С 1 августа в России начал действовать упрощенный порядок регистрации в налоговом режиме самозанятого. Согласно новым правилам, заявления о постановке на учет в качестве самозанятого и снятии с него можно подавать через портал Госуслуг.

