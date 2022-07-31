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Для россиян упростили возможность стать самозанятым

Для самозанятых в России упростили способ регистрации

Фото: Christin Hume / Unsplash

С 1 августа в России начал действовать упрощенный порядок регистрации в налоговом режиме самозанятого, следует из вступивших в силу поправок к закону о налоге на профессиональный доход, который платят самозанятые.

Согласно новым правилам, заявления о постановке на учет в качестве самозанятого и снятии с него можно подавать через портал Госуслуг. В этом случае потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись оператора портала Госуслуг.

Фотография налогоплательщика в таком случае не потребуется. Новый способ доступен также для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), Украины, ДНР и ЛНР.

Режим самозанятых заработал в России в 2018 году в рамках пилотного формата в четырех регионах, но впоследствии был распространен на всю страну. Предприниматели, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых, платят налог на профессиональный доход по ставке четыре процента с дохода от физических лиц и шесть процентов — от юридических. При этом самозанятые не могут нанимать работников.

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Платон Щукин
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