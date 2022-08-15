Трехлетней россиянке оторвало палец на карусели

В Нижнем Тагиле трехлетней девочке оторвало палец во время катания на карусели

В Нижнем Тагиле Свердловской области трехлетней девочке оторвало палец во время катания на карусели, установленной на детской площадке. Об этом сообщает портал E1.ru.

По данным издания, в день случившегося россиянка гуляла вместе с отцом. Врачам удалось пришить палец обратно.

Сейчас трехлетней жительнице Нижнего Тагила продолжают оказывать помощь в больнице. В УМВД Нижнего Тагила подтвердили факт происшествия и организовали проверку.

Полицейские разъяснили, что это уже не первый случай травмирования детей на этих каруселях. По их версии, каждый раз это было связано с нарушением правил поведения на игровой площадке.

Ранее в Казани шестилетнему мальчику оторвало пальцы на ноге при купании в фонтане в парке. Отец пострадавшего ребенка рассказал, что, вернувшись на следующий день в парк, он не обнаружил на месте происшествия никаких заграждений или запрещающих знаков, там продолжали играть дети.