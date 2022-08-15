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Посол России рассказал о принципах работы с «Талибаном»

Посол в Кабуле Жаров: Россия должна работать с талибами там, где это отвечает ее интересам

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в беседе с РИА Новости рассказал о принципах работы с «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Как отметил глава дипмиссии, талибы — это «реальность, от которой не уйти». «Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач», — добавил Жирнов.

В частности, указал он, в понедельник, 15 августа, в Москве начнутся переговоры направленной правительством талибов делегации минпромторга Афганистана с российскими партнерами.

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Марина Совина
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