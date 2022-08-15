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ФСБ изъяла СВУ у готовивших теракт на нефтепроводе сторонников Тесака

Сотрудники ФСБ изъяли СВУ у готовивших теракт на нефтепроводе сторонников Тесака

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Сотрудники ФСБ изъяли у готовивших теракт сторонников праворадикальной группировки «Реструкт», созданной Максимом Марцинкевичем, известным как Тесак, самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает РИА Новости.

Силовики также изъяли у фигурантов два травматических пистолета, которые были переделаны под стрельбу боевыми патронами.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области сотрудники ФСБ предотвратили взрыв нефтепровода, который готовили двое сообщников по указанию украинских спецслужб.

Двое диверсантов пытались взорвать трубу и оказали вооруженное сопротивление силовикам, после чего были нейтрализованы. Преступление готовили россиянин Андрей Чуенков, 1986 года рождения, и украинец Юрий Ионов, 1988 года рождения.

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Екатерина Власова
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