ФСБ изъяла СВУ у готовивших теракт на нефтепроводе сторонников Тесака
Сотрудники ФСБ изъяли у готовивших теракт сторонников праворадикальной группировки «Реструкт», созданной Максимом Марцинкевичем, известным как Тесак, самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает РИА Новости.
Силовики также изъяли у фигурантов два травматических пистолета, которые были переделаны под стрельбу боевыми патронами.
Ранее стало известно, что в Волгоградской области сотрудники ФСБ предотвратили взрыв нефтепровода, который готовили двое сообщников по указанию украинских спецслужб.
Двое диверсантов пытались взорвать трубу и оказали вооруженное сопротивление силовикам, после чего были нейтрализованы. Преступление готовили россиянин Андрей Чуенков, 1986 года рождения, и украинец Юрий Ионов, 1988 года рождения.