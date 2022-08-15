ФСБ предотвратила готовившийся Украиной взрыв в Волгоградской области

ФСБ: предотвращен взрыв нефтепровода в Волгоградской области, готовившийся Украиной

Начало событий в новости ФСБ изъяла СВУ у готовивших теракт на нефтепроводе сторонников Тесака

В Волгоградской области сотрудники ФСБ предотвратили взрыв нефтепровода, который готовили двое россиян из праворадикальной группировки «Реструкт» по указанию украинских спецслужб. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ.

Двое диверсантов пытались взорвать трубу, но оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. Преступление готовили выходцы из созданного националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак) «Реструкта» россиянин Андрей Чуенков, 1986 года рождения, и украинец Юрий Ионов, 1988 года рождения.

По данным ФСБ, Чуенков в настоящее время воюет на Украине в нацбатальоне «Ураган», а его сообщник в батальоне «Азов» (террористическая организация запрещена в России).

Российские спецслужбы проводит мероприятия, направленные на пресечение преступной деятельности Чуенкова и Ионова, а также ведет поиск их пособников в России.

С места диверсии ФСБ изъяла самодельное взрывное устройство (СВУ), два травматических пистолета, которые были переделаны под стрельбу боевыми патронами.