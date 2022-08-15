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Россиянам станет проще попасть на курорты Турции

АТОР: цена туров в Турцию из России на крыльях Southwind стартует от 140 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Отечественным туристам станет проще попасть в Турцию — авиаперевозчик Southwind запустил прямые рейсы на курорты республики из российских регионов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно расписанию, полеты начали выполняться с 13 августа из пяти городов — Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Уфы на самолетах Airbus A-321 и Airbus 330-200. Планируемая частота полетов — от двух до пяти раз в неделю в зависимости от направления.

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Цена туров, согласно данным туроператора PEGAS Touristik, стартует от 140 тысяч рублей — такую сумму двоим россиянам придется заплатить за недельный отдых в Турции с вылетом из Казани в конце августа. Путевка на аналогичных условиях с отправлением из Санкт-Петербурга на крыльях Southwind обойдется в 152 тысячи рублей, из Новосибирска — 155 тысяч, из Екатеринбурга — 162,5 тысячи.

Ранее российский турист отдохнул на популярном курорте Белек в Турции и возмутился поведением соотечественников в гостинице. Так, мужчина пожаловался на гостей, которые занимают рано утром лежаки у бассейна «на всякий случай».

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Валентина Процкова
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