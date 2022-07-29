Россиянин отдохнул в Турции и возмутился «хамской» привычкой соотечественников

Автор блога на «Яндекс.Дзен» пожаловался на россиян, занимающих лежаки «на всякий случай»

Российский турист отдохнул на популярном курорте Белек в Турции и возмутился поведением соотечественников в отеле. Об этом он рассказал в личном блоге «Записки зубного детектива» на «Яндекс.Дзен».

Так, мужчина пожаловался на гостей, которые занимают рано утром лежаки у бассейна «на всякий случай». «При этом, если удается найти пустое место или сбросить на землю чужие трусы, то за целый день на окрестные лежаки по большей части так никто и не приходит, а занимают их просто так. Вдруг взбредет в голову позагорать», — заявил автор блога. Он отметил, что персонал гостиницы игнорирует данную проблему.

Кроме того, путешественник назвал отель «не вызывающим восторга» — ему не понравился «уставший» ремонт, слабая шумоизоляция и не очень удобный пляж из-за слишком крутого захода в воду.

«Все люди жмутся близко к берегу буквально на паре метров пространства, где ноги касаются земли, и создается ощущение толпы, хотя народу не так и не много», — описал он происходящее.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали стоимость отдыха в турецких отелях-победителях ежегодной премии Travelers Choice сервиса Tripadvisor. Первое место занял пятизвездочный Xanadu Island Bodrum на Эгейском море — цена путевки «все включено» с 1 сентября на 10 ночей составляет от 340 тысяч рублей на двоих с перелетом.