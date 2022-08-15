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В ООН заявили о приближении населения Земли к восьми миллиардам

ООН: численность населения Земли достигнет восьми миллиардов к 15 ноября

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций (ООН), численность населения Земли достигнет восьми миллиардов уже к 15 ноября, подтвердили в беседе с РИА Новости представители Фонда ООН в области народонаселения.

«Согласно последнему изданию World Population Prospects, по прогнозам, к 15 ноября 2022 года население Земли достигнет 8 миллиардов человек», — указали собеседники агентства.

Отмечается, что 14 августа на портале Countrymetrics.info появилась информация о том, что население Земли якобы уже преодолело отметку в восемь миллиардов. Комментируя эту информацию, в фонде подчеркнули, что не понимают, что стало источником представленных порталом данных.

Ранее журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на прогнозы ученых заметили, что численность населения Земли может не достигнуть отметки в 10 миллиардов человек. Согласно их данным, спад начнется после достижения отметки примерно в 9,6 миллиарда человек в 2070-х.

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Варвара Кошечкина
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